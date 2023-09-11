TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters11/09/2023 à 14:54
PARIS, 11 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 735 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,315 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,630%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,611%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 13/09/23
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,397 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,496 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,95%
TAUX MOYEN PONDERE 3,696%
A COMPARER A 3,657%
EN DATE DU 04/09/23
DATE DE REGLEMENT 5396
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,850 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,690%
% SERVI AU PRIX LIMITE 25,26%
TAUX MOYEN PONDERE 3,684%
A COMPARER A 3,657%
EN DATE DU 04/09/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,096 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,280 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,72%
TAUX MOYEN PONDERE 3,646%
A COMPARER A 3,609%
EN DATE DU 04/09/23
DATE DE REGLEMENT
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