TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 8 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 590 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,325 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,490%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,48%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 21/08/24
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,592 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,855 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,505%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,57%
TAUX MOYEN PONDERE 3,502%
A COMPARER A 3,553%
EN DATE DU 12/08/24
DATE DE REGLEMENT 7770
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,296 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,450 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,360%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,59%
TAUX MOYEN PONDERE 3,358%
A COMPARER A 3,380%
EN DATE DU 12/08/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,497 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,767 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,035%
% SERVI AU PRIX LIMITE 8,81%
TAUX MOYEN PONDERE 3,029%
A COMPARER A 3,053%
EN DATE DU 12/08/24
DATE DE REGLEMENT
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