TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters03/04/2023 à 14:54
PARIS, 3 avr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,599 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,880 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,890%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,67%
TAUX MOYEN PONDERE 2,881%
A COMPARER A 2,804%
EN DATE DU 27/03/23
DATE DE REGLEMENT 05/04/23
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,495 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,520 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,975%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,84%
TAUX MOYEN PONDERE 2,969%
A COMPARER A 2,946%
EN DATE DU 27/03/23
DATE DE REGLEMENT 5653
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,100 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,875%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,33%
TAUX MOYEN PONDERE 2,861%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,925 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,160%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,90%
TAUX MOYEN PONDERE 3,158%
A COMPARER A 3,046%
EN DATE DU 27/03/23
DATE DE REGLEMENT
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