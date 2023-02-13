TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters13/02/2023 à 14:53
PARIS, 13 févr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,795 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,214 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,560%
% SERVI AU PRIX LIMITE 61,39%
TAUX MOYEN PONDERE 2,556%
A COMPARER A 2,492%
EN DATE DU 06/02/23
DATE DE REGLEMENT 15/02/23
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,064 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,810%
% SERVI AU PRIX LIMITE 64,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,802%
A COMPARER A 2,573%
EN DATE DU 06/02/23
DATE DE REGLEMENT 6296
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,215 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,48%
TAUX MOYEN PONDERE 3,017%
A COMPARER A 2,772%
EN DATE DU 06/02/23
DATE DE REGLEMENT
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