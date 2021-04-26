TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•26/04/2021 à 14:56
PARIS, 26 avr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,794 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,243 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,42%
TAUX MOYEN PONDERE -0,627%
A COMPARER A -0,630%
EN DATE DU 19/04/21
DATE DE REGLEMENT 28/04/21
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,708 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 39,06%
TAUX MOYEN PONDERE -0,629%
A COMPARER A -0,622%
EN DATE DU 19/04/21
DATE DE REGLEMENT 5390
BTF 39 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,675 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,637%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,882 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 44,55%
TAUX MOYEN PONDERE -0,623%
A COMPARER A -0,618%
EN DATE DU 19/04/21
DATE DE REGLEMENT
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