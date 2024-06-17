TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,490 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,205 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,710%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,703%
A COMPARER A 3,681%
EN DATE DU 10/06/24
DATE DE REGLEMENT 19/06/24
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,585 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,965 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,643%
A COMPARER A 3,624%
EN DATE DU 10/06/24
DATE DE REGLEMENT 7255
BTF 40 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 798 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,540 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,485%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,76%
TAUX MOYEN PONDERE 3,477%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,493 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,710 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,455%
% SERVI AU PRIX LIMITE 83,22%
TAUX MOYEN PONDERE 3,452%
A COMPARER A 3,517%
EN DATE DU 10/06/24
DATE DE REGLEMENT
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