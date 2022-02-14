TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters14/02/2022 à 14:53
PARIS, 14 févr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,997 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,565 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 41,57%
TAUX MOYEN PONDERE -0,705%
A COMPARER A -0,654%
EN DATE DU 07/02/22
DATE DE REGLEMENT 16/02/22
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,693 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,411 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 39,51%
TAUX MOYEN PONDERE -0,677%
A COMPARER A -0,627%
EN DATE DU 07/02/22
DATE DE REGLEMENT 6898
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,197 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,411 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,545%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,40%
TAUX MOYEN PONDERE -0,557%
A COMPARER A -0,470%
EN DATE DU 07/02/22
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer