TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters21/08/2023 à 14:54
PARIS, 21 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,197 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,295 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,690%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,01%
TAUX MOYEN PONDERE 3,684%
A COMPARER A 3,657%
EN DATE DU 14/08/23
DATE DE REGLEMENT 23/08/23
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,410 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 98,76%
TAUX MOYEN PONDERE 3,658%
A COMPARER A 3,637%
EN DATE DU 14/08/23
DATE DE REGLEMENT 6509
BTF 46 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,165 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,602%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,090 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,91%
TAUX MOYEN PONDERE 3,639%
A COMPARER A 3,627%
EN DATE DU 14/08/23
DATE DE REGLEMENT
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