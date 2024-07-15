TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,591 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 13,025 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,40%
TAUX MOYEN PONDERE 3,657%
A COMPARER A 3,674%
EN DATE DU 08/07/24
DATE DE REGLEMENT 17/07/24
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 595 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,425 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,610%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,602%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7488
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,495 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,540%
% SERVI AU PRIX LIMITE 48,01%
TAUX MOYEN PONDERE 3,537%
A COMPARER A 3,572%
EN DATE DU 08/07/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,240 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,360%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,50%
TAUX MOYEN PONDERE 3,355%
A COMPARER A 3,439%
EN DATE DU 08/07/24
DATE DE REGLEMENT
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