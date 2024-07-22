TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,691 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,736 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,66%
TAUX MOYEN PONDERE 3,637%
A COMPARER A 3,657%
EN DATE DU 15/07/24
DATE DE REGLEMENT 24/07/24
BTF 16 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 405 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,775 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,580%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,576%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6962
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,125 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,545%
% SERVI AU PRIX LIMITE 37,94%
TAUX MOYEN PONDERE 3,54%
A COMPARER A 3,537%
EN DATE DU 15/07/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,900 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,345%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,85%
TAUX MOYEN PONDERE 3,341%
A COMPARER A 3,355%
EN DATE DU 15/07/24
DATE DE REGLEMENT
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