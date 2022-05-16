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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters16/05/2022 à 14:52

PARIS, 16 mai (Reuters) - R├ęsultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,994 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,660 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,620%

% SERVI AU PRIX LIMITE 21,37%

TAUX MOYEN PONDERE -0,628%

A COMPARER A -0,631%

EN DATE DU 09/05/22

DATE DE REGLEMENT 18/05/22

BTF 22 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,397 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,737 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,465%

% SERVI AU PRIX LIMITE 17,41%

TAUX MOYEN PONDERE -0,471%

A COMPARER A -0,477%

EN DATE DU 09/05/22

DATE DE REGLEMENT 9057

BTF 48 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,200 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,366 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,135%

% SERVI AU PRIX LIMITE 92,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,147%

A COMPARER A -0,120%

EN DATE DU 09/05/22

DATE DE REGLEMENT

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