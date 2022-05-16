TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters16/05/2022 à 14:52
PARIS, 16 mai (Reuters) - R├ęsultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,994 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,660 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 21,37%
TAUX MOYEN PONDERE -0,628%
A COMPARER A -0,631%
EN DATE DU 09/05/22
DATE DE REGLEMENT 18/05/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,397 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,737 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,465%
% SERVI AU PRIX LIMITE 17,41%
TAUX MOYEN PONDERE -0,471%
A COMPARER A -0,477%
EN DATE DU 09/05/22
DATE DE REGLEMENT 9057
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,200 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,366 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,135%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,147%
A COMPARER A -0,120%
EN DATE DU 09/05/22
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer