TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters06/09/2021 à 14:54
PARIS, 6 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,991 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,625 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 83,51%
TAUX MOYEN PONDERE -0,652%
A COMPARER A -0,648%
EN DATE DU 30/08/21
DATE DE REGLEMENT 08/09/21
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,692 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,985 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,46%
TAUX MOYEN PONDERE -0,668%
A COMPARER A -0,665%
EN DATE DU 30/08/21
DATE DE REGLEMENT 8685
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,150 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 45,97%
TAUX MOYEN PONDERE -0,655%
A COMPARER A -0,653%
EN DATE DU 30/08/21
DATE DE REGLEMENT
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