TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•06/04/2020 à 14:56
PARIS, 6 avr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 10 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,985 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,57%
TAUX MOYEN PONDERE -0,514%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/04/20
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,196 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,600 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,475%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,82%
TAUX MOYEN PONDERE -0,477%
A COMPARER A -0,486%
EN DATE DU 30/03/20
DATE DE REGLEMENT 6503
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,298 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,625 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,475%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,39%
TAUX MOYEN PONDERE -0,479%
A COMPARER A -0,478%
EN DATE DU 30/03/20
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,497 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,420 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,460%
% SERVI AU PRIX LIMITE 6,26%
TAUX MOYEN PONDERE -0,465%
A COMPARER A -0,494%
EN DATE DU 30/03/20
DATE DE REGLEMENT
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