TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters11/07/2022 à 14:55
PARIS, 11 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,096 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,670 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,280%
% SERVI AU PRIX LIMITE 6,15%
TAUX MOYEN PONDERE -0,286%
A COMPARER A -0,378%
EN DATE DU 04/07/22
DATE DE REGLEMENT 13/07/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,198 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,400 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,040%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,04%
TAUX MOYEN PONDERE 0,037%
A COMPARER A -0,021%
EN DATE DU 04/07/22
DATE DE REGLEMENT 6455
BTF 40 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,290 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,225%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,219%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,198 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,200 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,450%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,21%
TAUX MOYEN PONDERE 0,45%
A COMPARER A 0,453%
EN DATE DU 04/07/22
DATE DE REGLEMENT
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