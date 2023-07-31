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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters31/07/2023 à 14:53

PARIS, 31 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 12 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,497 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,640 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,590%

% SERVI AU PRIX LIMITE 89,97%

TAUX MOYEN PONDERE 3,588%

A COMPARER A 3,613%

EN DATE DU 24/07/23

DATE DE REGLEMENT 02/08/23

BTF 23 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,640 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,635%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,634%

A COMPARER A 3,644%

EN DATE DU 24/07/23

DATE DE REGLEMENT 5323

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,680 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,665%

% SERVI AU PRIX LIMITE 12,61%

TAUX MOYEN PONDERE 3,657%

A COMPARER A 3,659%

EN DATE DU 24/07/23

DATE DE REGLEMENT

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