TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters31/07/2023 à 14:53
PARIS, 31 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,640 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,590%
% SERVI AU PRIX LIMITE 89,97%
TAUX MOYEN PONDERE 3,588%
A COMPARER A 3,613%
EN DATE DU 24/07/23
DATE DE REGLEMENT 02/08/23
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,640 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,634%
A COMPARER A 3,644%
EN DATE DU 24/07/23
DATE DE REGLEMENT 5323
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,680 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 12,61%
TAUX MOYEN PONDERE 3,657%
A COMPARER A 3,659%
EN DATE DU 24/07/23
DATE DE REGLEMENT
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