TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•30/03/2020 à 14:56
PARIS, 30 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,999 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,245 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,465%
% SERVI AU PRIX LIMITE 58,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,486%
A COMPARER A -0,528%
EN DATE DU 23/03/20
DATE DE REGLEMENT 08/04/20
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,399 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,255 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,470%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,33%
TAUX MOYEN PONDERE -0,478%
A COMPARER A -0,520%
EN DATE DU 23/03/20
DATE DE REGLEMENT 6503
BTF 35 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 335 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,325 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,480%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,488%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,200 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,975 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,470%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,494%
A COMPARER A -0,534%
EN DATE DU 23/03/20
DATE DE REGLEMENT
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