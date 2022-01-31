TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters31/01/2022 à 14:53
PARIS, 31 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,590 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,508 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,670%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,671%
A COMPARER A -0,672%
EN DATE DU 24/01/22
DATE DE REGLEMENT 02/02/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,312 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,655%
% SERVI AU PRIX LIMITE 81,76%
TAUX MOYEN PONDERE -0,66%
A COMPARER A -0,670%
EN DATE DU 24/01/22
DATE DE REGLEMENT 6903
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,217 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 86,50%
TAUX MOYEN PONDERE -0,643%
A COMPARER A -0,663%
EN DATE DU 24/01/22
DATE DE REGLEMENT
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