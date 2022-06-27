TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters27/06/2022 à 14:54
PARIS, 27 juin (Reuters) - R├ęsultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,997 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,425 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,385%
% SERVI AU PRIX LIMITE 67,22%
TAUX MOYEN PONDERE -0,392%
A COMPARER A -0,465%
EN DATE DU 20/06/22
DATE DE REGLEMENT 29/06/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 996 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,810 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,160%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,98%
TAUX MOYEN PONDERE -0,163%
A COMPARER A -0,096%
EN DATE DU 20/06/22
DATE DE REGLEMENT 6260
BTF 46 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 797 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,625 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,465%
% SERVI AU PRIX LIMITE 48,52%
TAUX MOYEN PONDERE 0,464%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 899 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,542 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,67%
TAUX MOYEN PONDERE 0,609%
A COMPARER A 0,708%
EN DATE DU 20/06/22
DATE DE REGLEMENT
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