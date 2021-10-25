TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters25/10/2021 à 14:53
PARIS, 25 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,950 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,100 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,735%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,736%
A COMPARER A -0,732%
EN DATE DU 18/10/21
DATE DE REGLEMENT 27/10/21
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,993 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,680 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,680%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,98%
TAUX MOYEN PONDERE -0,685%
A COMPARER A -0,667%
EN DATE DU 18/10/21
DATE DE REGLEMENT 5796
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,475 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,630%
% SERVI AU PRIX LIMITE 21,40%
TAUX MOYEN PONDERE -0,636%
A COMPARER A -0,629%
EN DATE DU 18/10/21
DATE DE REGLEMENT
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