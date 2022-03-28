TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters28/03/2022 à 14:53
PARIS, 28 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,896 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,587 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,05%
TAUX MOYEN PONDERE -0,65%
A COMPARER A -0,661%
EN DATE DU 21/03/22
DATE DE REGLEMENT 06/04/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,199 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,156 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 77,44%
TAUX MOYEN PONDERE -0,616%
A COMPARER A -0,625%
EN DATE DU 21/03/22
DATE DE REGLEMENT 8215
BTF 35 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,524 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,575%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,578%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,298 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,764 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,470%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,56%
TAUX MOYEN PONDERE -0,472%
A COMPARER A -0,561%
EN DATE DU 21/03/22
DATE DE REGLEMENT
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