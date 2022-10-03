TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters03/10/2022 à 14:54
PARIS, 3 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,799 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,095 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,43%
TAUX MOYEN PONDERE 0,646%
A COMPARER A 0,681%
EN DATE DU 26/09/22
DATE DE REGLEMENT 05/10/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,325 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,210%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,206%
A COMPARER A 1,325%
EN DATE DU 26/09/22
DATE DE REGLEMENT 7026
BTF 44 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,894 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,690%
% SERVI AU PRIX LIMITE 26,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,677%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,480 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,815%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,62%
TAUX MOYEN PONDERE 1,814%
A COMPARER A 1,855%
EN DATE DU 26/09/22
DATE DE REGLEMENT
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