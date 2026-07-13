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Un "réveil stratégique" au service de la "paix" et au "prix du sang s'il le faut": Emmanuel Macron a lancé lundi un puissant message de mobilisation des Européens, avant de réunir les 37 pays qui soutiennent militairement l'Ukraine, une "coalition des volontaires" ... Lire la suite
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