TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters04/10/2021 à 14:52
PARIS, 4 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,399 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,340 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 26,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,756%
A COMPARER A -0,739%
EN DATE DU 27/09/21
DATE DE REGLEMENT 06/10/21
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,310 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,08%
TAUX MOYEN PONDERE -0,679%
A COMPARER A -0,677%
EN DATE DU 27/09/21
DATE DE REGLEMENT 7109
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,510 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,18%
TAUX MOYEN PONDERE -0,648%
A COMPARER A -0,650%
EN DATE DU 27/09/21
DATE DE REGLEMENT
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