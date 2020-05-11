TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•11/05/2020 à 14:54
PARIS, 11 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 4,075 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,325 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,545%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,549%
A COMPARER A -0,475%
EN DATE DU 04/05/20
DATE DE REGLEMENT 13/05/20
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 999 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,752 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,515%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,81%
TAUX MOYEN PONDERE -0,516%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 5095
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,950 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,500%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,14%
TAUX MOYEN PONDERE -0,505%
A COMPARER A -0,455%
EN DATE DU 04/05/20
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,495 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,090 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,495%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,45%
TAUX MOYEN PONDERE -0,496%
A COMPARER A -0,462%
EN DATE DU 04/05/20
DATE DE REGLEMENT
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valeur
|
dernier
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var.
|4491.94
|-1.27%
|12.92
|-2.62%
|0.0522
|+14.98%
|32.56
|-1.29%
|4.55
|+0.22%
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