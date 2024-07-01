TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,598 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,995 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,690%
% SERVI AU PRIX LIMITE 69,26%
TAUX MOYEN PONDERE 3,687%
A COMPARER A 3,699%
EN DATE DU 24/06/24
DATE DE REGLEMENT 03/07/24
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,275 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,630%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,99%
TAUX MOYEN PONDERE 3,623%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7510
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,720 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,590%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,08%
TAUX MOYEN PONDERE 3,589%
A COMPARER A 3,628%
EN DATE DU 24/06/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,295 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,610 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,480%
% SERVI AU PRIX LIMITE 44,44%
TAUX MOYEN PONDERE 3,477%
A COMPARER A 3,437%
EN DATE DU 24/06/24
DATE DE REGLEMENT
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