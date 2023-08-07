TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters07/08/2023 à 14:54
PARIS, 7 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,380 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,830 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,617%
A COMPARER A 3,588%
EN DATE DU 31/07/23
DATE DE REGLEMENT 09/08/23
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,470 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,590%
% SERVI AU PRIX LIMITE 69,06%
TAUX MOYEN PONDERE 3,585%
A COMPARER A 3,634%
EN DATE DU 31/07/23
DATE DE REGLEMENT 7825
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,730 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,580%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,66%
TAUX MOYEN PONDERE 3,574%
A COMPARER A 3,657%
EN DATE DU 31/07/23
DATE DE REGLEMENT
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