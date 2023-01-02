TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters02/01/2023 à 14:53
PARIS, 2 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,645 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,105%
% SERVI AU PRIX LIMITE 81,06%
TAUX MOYEN PONDERE 2,096%
A COMPARER A 1,714%
EN DATE DU 19/12/22
DATE DE REGLEMENT 04/01/23
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,298 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,740 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,435%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,67%
TAUX MOYEN PONDERE 2,432%
A COMPARER A 2,011%
EN DATE DU 12/12/22
DATE DE REGLEMENT 15137
BTF 47 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,450 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,67%
TAUX MOYEN PONDERE 2,824%
A COMPARER A 2,628%
EN DATE DU 19/12/22
DATE DE REGLEMENT
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