TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•18/05/2020 à 14:55
PARIS, 18 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 4,096 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,270 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,545%
% SERVI AU PRIX LIMITE 89,03%
TAUX MOYEN PONDERE -0,551%
A COMPARER A -0,549%
EN DATE DU 11/05/20
DATE DE REGLEMENT 20/05/20
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,996 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,750 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,515%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,27%
TAUX MOYEN PONDERE -0,519%
A COMPARER A -0,505%
EN DATE DU 11/05/20
DATE DE REGLEMENT 4669
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 997 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,595 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,505%
% SERVI AU PRIX LIMITE 11,69%
TAUX MOYEN PONDERE -0,516%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,399 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,360 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,495%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,98%
TAUX MOYEN PONDERE -0,498%
A COMPARER A -0,496%
EN DATE DU 11/05/20
DATE DE REGLEMENT
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valeur
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dernier
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var.
|4439.7
|+3.90%
|33.065
|+7.15%
|3.905
|+13.02%
|12.814
|+8.91%
|53.2
|+7.89%
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