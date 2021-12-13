TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters13/12/2021 à 14:55
PARIS, 13 déc. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,348 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,743 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 67,12%
TAUX MOYEN PONDERE -0,764%
A COMPARER A -0,893%
EN DATE DU 06/12/21
DATE DE REGLEMENT 15/12/21
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 999 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,929 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 89,45%
TAUX MOYEN PONDERE -0,675%
A COMPARER A -0,824%
EN DATE DU 06/12/21
DATE DE REGLEMENT 12046
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 998 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,833 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,12%
TAUX MOYEN PONDERE -0,644%
A COMPARER A -0,792%
EN DATE DU 06/12/21
DATE DE REGLEMENT
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