TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters17/10/2022 à 14:53
PARIS, 17 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,899 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,574 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,910%
% SERVI AU PRIX LIMITE 61,97%
TAUX MOYEN PONDERE 0,895%
A COMPARER A 0,781%
EN DATE DU 10/10/22
DATE DE REGLEMENT 19/10/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,394 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,029 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,320%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,76%
TAUX MOYEN PONDERE 1,313%
A COMPARER A 1,191%
EN DATE DU 10/10/22
DATE DE REGLEMENT 5657
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,319 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,130%
% SERVI AU PRIX LIMITE 97,82%
TAUX MOYEN PONDERE 2,115%
A COMPARER A 1,950%
EN DATE DU 10/10/22
DATE DE REGLEMENT
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