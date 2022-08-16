TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters16/08/2022 à 14:53
PARIS, 16 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,698 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,406 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,73%
TAUX MOYEN PONDERE 0,019%
A COMPARER A 0,053%
EN DATE DU 08/08/22
DATE DE REGLEMENT 17/08/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,440 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,165%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,25%
TAUX MOYEN PONDERE 0,163%
A COMPARER A 0,177%
EN DATE DU 08/08/22
DATE DE REGLEMENT 6537
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,400 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,943 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,615%
A COMPARER A 0,545%
EN DATE DU 08/08/22
DATE DE REGLEMENT
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