TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters03/07/2023 à 14:53
PARIS, 3 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,580 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,445%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,05%
TAUX MOYEN PONDERE 3,439%
A COMPARER A 3,431%
EN DATE DU 26/06/23
DATE DE REGLEMENT 05/07/23
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,330 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,590%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,89%
TAUX MOYEN PONDERE 3,584%
A COMPARER A 3,532%
EN DATE DU 26/06/23
DATE DE REGLEMENT 5567
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,992 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,519 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 97,19%
TAUX MOYEN PONDERE 3,697%
A COMPARER A 3,623%
EN DATE DU 26/06/23
DATE DE REGLEMENT
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