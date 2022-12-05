TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters05/12/2022 à 14:52
PARIS, 5 déc. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,297 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,135 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,450%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,12%
TAUX MOYEN PONDERE 1,445%
A COMPARER A 1,500%
EN DATE DU 28/11/22
DATE DE REGLEMENT 07/12/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,198 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,760 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,930%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,64%
TAUX MOYEN PONDERE 1,925%
A COMPARER A 1,927%
EN DATE DU 28/11/22
DATE DE REGLEMENT 8733
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,595 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,740 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,400%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,52%
TAUX MOYEN PONDERE 2,397%
A COMPARER A 2,346%
EN DATE DU 28/11/22
DATE DE REGLEMENT
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