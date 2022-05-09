TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters09/05/2022 à 14:54
PARIS, 9 mai (Reuters) - R├ęsultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,798 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,574 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,94%
TAUX MOYEN PONDERE -0,631%
A COMPARER A -0,652%
EN DATE DU 02/05/22
DATE DE REGLEMENT 11/05/22
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,262 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,470%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,477%
A COMPARER A -0,547%
EN DATE DU 02/05/22
DATE DE REGLEMENT 6492
BTF 45 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,105 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,205%
% SERVI AU PRIX LIMITE 41,50%
TAUX MOYEN PONDERE -0,205%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 900 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,867 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,120%
% SERVI AU PRIX LIMITE 90,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,12%
A COMPARER A -0,167%
EN DATE DU 02/05/22
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer