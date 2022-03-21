TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters21/03/2022 à 14:54
PARIS, 21 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,997 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,515 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,655%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,67%
TAUX MOYEN PONDERE -0,661%
A COMPARER A -0,722%
EN DATE DU 14/03/22
DATE DE REGLEMENT 23/03/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,829 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,33%
TAUX MOYEN PONDERE -0,667%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8522
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 999 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,209 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 79,98%
TAUX MOYEN PONDERE -0,625%
A COMPARER A -0,706%
EN DATE DU 14/03/22
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,396 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,618 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,560%
% SERVI AU PRIX LIMITE 63,03%
TAUX MOYEN PONDERE -0,561%
A COMPARER A -0,563%
EN DATE DU 14/03/22
DATE DE REGLEMENT
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