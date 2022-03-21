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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters21/03/2022 à 14:54

PARIS, 21 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,997 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,515 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,655%

% SERVI AU PRIX LIMITE 24,67%

TAUX MOYEN PONDERE -0,661%

A COMPARER A -0,722%

EN DATE DU 14/03/22

DATE DE REGLEMENT 23/03/22

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,829 MD EUROS

PRIX LIMITE -0,665%

% SERVI AU PRIX LIMITE 93,33%

TAUX MOYEN PONDERE -0,667%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8522

BTF 22 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 999 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,209 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,625%

% SERVI AU PRIX LIMITE 79,98%

TAUX MOYEN PONDERE -0,625%

A COMPARER A -0,706%

EN DATE DU 14/03/22

DATE DE REGLEMENT

BTF 48 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,396 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,618 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,560%

% SERVI AU PRIX LIMITE 63,03%

TAUX MOYEN PONDERE -0,561%

A COMPARER A -0,563%

EN DATE DU 14/03/22

DATE DE REGLEMENT

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