TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,830 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,415 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,805%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,796%
A COMPARER A 3,796%
EN DATE DU 06/11/23
DATE DE REGLEMENT 15/11/23
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,710 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,796%
A COMPARER A 3,797%
EN DATE DU 06/11/23
DATE DE REGLEMENT 6972
BTF 38 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 325 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 930 MLNs EUROS
PRIX LIMITE 3,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,69%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,405 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,680%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,674%
A COMPARER A 3,682%
EN DATE DU 06/11/23
DATE DE REGLEMENT
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer