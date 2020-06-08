TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•08/06/2020 à 15:06
PARIS, 8 juin (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,600 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,450 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,514%
A COMPARER A -0,520%
EN DATE DU 02/06/20
DATE DE REGLEMENT 10/06/20
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,295 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,475 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 62,56%
TAUX MOYEN PONDERE -0,513%
A COMPARER A -0,513%
EN DATE DU 02/06/20
DATE DE REGLEMENT 5611
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 999 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,705 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,500%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,33%
TAUX MOYEN PONDERE -0,505%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,150 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,485%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,488%
A COMPARER A -0,514%
EN DATE DU 02/06/20
DATE DE REGLEMENT
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