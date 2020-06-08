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Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters08/06/2020 à 15:06

PARIS, 8 juin (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 12 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,600 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,450 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,510%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,514%

A COMPARER A -0,520%

EN DATE DU 02/06/20

DATE DE REGLEMENT 10/06/20

BTF 23 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,295 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,475 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,510%

% SERVI AU PRIX LIMITE 62,56%

TAUX MOYEN PONDERE -0,513%

A COMPARER A -0,513%

EN DATE DU 02/06/20

DATE DE REGLEMENT 5611

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 999 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,705 MD EUROS

PRIX LIMITE -0,500%

% SERVI AU PRIX LIMITE 56,33%

TAUX MOYEN PONDERE -0,505%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,150 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,485%

% SERVI AU PRIX LIMITE 57,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,488%

A COMPARER A -0,514%

EN DATE DU 02/06/20

DATE DE REGLEMENT

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