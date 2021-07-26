TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters26/07/2021 à 14:54
PARIS, 26 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,794 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,680 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,35%
TAUX MOYEN PONDERE -0,646%
A COMPARER A -0,651%
EN DATE DU 19/07/21
DATE DE REGLEMENT 28/07/21
BTF 16 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 799 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,788 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,670%
% SERVI AU PRIX LIMITE 94,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,684%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6068
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 796 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,190 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,15%
TAUX MOYEN PONDERE -0,642%
A COMPARER A -0,640%
EN DATE DU 19/07/21
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,520 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,720 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,641%
A COMPARER A -0,638%
EN DATE DU 19/07/21
DATE DE REGLEMENT
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