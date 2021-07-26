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Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters26/07/2021 à 14:54

PARIS, 26 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,794 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,680 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,645%

% SERVI AU PRIX LIMITE 92,35%

TAUX MOYEN PONDERE -0,646%

A COMPARER A -0,651%

EN DATE DU 19/07/21

DATE DE REGLEMENT 28/07/21

BTF 16 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 799 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,788 MD EUROS

PRIX LIMITE -0,670%

% SERVI AU PRIX LIMITE 94,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,684%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 6068

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 796 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,190 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,640%

% SERVI AU PRIX LIMITE 70,15%

TAUX MOYEN PONDERE -0,642%

A COMPARER A -0,640%

EN DATE DU 19/07/21

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,520 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,720 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,640%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,641%

A COMPARER A -0,638%

EN DATE DU 19/07/21

DATE DE REGLEMENT

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