TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,796 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,115 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,710%
% SERVI AU PRIX LIMITE 11,15%
TAUX MOYEN PONDERE 3,699%
A COMPARER A 3,703%
EN DATE DU 17/06/24
DATE DE REGLEMENT 03/07/24
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,850 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,15%
TAUX MOYEN PONDERE 3,628%
A COMPARER A 3,643%
EN DATE DU 17/06/24
DATE DE REGLEMENT 7510
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,330 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,445%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,10%
TAUX MOYEN PONDERE 3,437%
A COMPARER A 3,452%
EN DATE DU 17/06/24
DATE DE REGLEMENT
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