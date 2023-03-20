TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters20/03/2023 à 14:54
PARIS, 20 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 395 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,255 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,630%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,613%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/03/23
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,495 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,790 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,740%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,33%
TAUX MOYEN PONDERE 2,73%
A COMPARER A 2,665%
EN DATE DU 13/03/23
DATE DE REGLEMENT 5544
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,555 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,835%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,65%
TAUX MOYEN PONDERE 2,823%
A COMPARER A 2,819%
EN DATE DU 13/03/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,750 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,785%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,76%
A COMPARER A 2,891%
EN DATE DU 13/03/23
DATE DE REGLEMENT
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