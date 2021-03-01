TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•01/03/2021 à 14:55
PARIS, 1 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,599 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,900 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,605%
% SERVI AU PRIX LIMITE 94,95%
TAUX MOYEN PONDERE -0,606%
A COMPARER A -0,617%
EN DATE DU 22/02/21
DATE DE REGLEMENT 03/03/21
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,494 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,900 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,600%
% SERVI AU PRIX LIMITE 37,51%
TAUX MOYEN PONDERE -0,603%
A COMPARER A -0,616%
EN DATE DU 22/02/21
DATE DE REGLEMENT 9417
BTF 35 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,225 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,605%
% SERVI AU PRIX LIMITE 44,36%
TAUX MOYEN PONDERE -0,605%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,397 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,935 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,590%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,52%
TAUX MOYEN PONDERE -0,59%
A COMPARER A -0,614%
EN DATE DU 22/02/21
DATE DE REGLEMENT
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