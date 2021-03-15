TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•15/03/2021 à 14:56
PARIS, 15 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,797 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,185 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,605%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,09%
TAUX MOYEN PONDERE -0,607%
A COMPARER A -0,621%
EN DATE DU 08/03/21
DATE DE REGLEMENT 24/03/21
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,493 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,700 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,600%
% SERVI AU PRIX LIMITE 21,61%
TAUX MOYEN PONDERE -0,604%
A COMPARER A -0,619%
EN DATE DU 08/03/21
DATE DE REGLEMENT 8170
BTF 39 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 497 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,470 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,600%
% SERVI AU PRIX LIMITE 12,82%
TAUX MOYEN PONDERE -0,606%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,392 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,310 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,605%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,54%
TAUX MOYEN PONDERE -0,605%
A COMPARER A -0,610%
EN DATE DU 08/03/21
DATE DE REGLEMENT
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