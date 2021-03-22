TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•22/03/2021 à 14:54
PARIS, 22 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,594 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,200 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 39,07%
TAUX MOYEN PONDERE -0,619%
A COMPARER A -0,607%
EN DATE DU 15/03/21
DATE DE REGLEMENT 24/03/21
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,297 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,950 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,79%
TAUX MOYEN PONDERE -0,62%
A COMPARER A -0,604%
EN DATE DU 15/03/21
DATE DE REGLEMENT 8170
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 497 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,435 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,11%
TAUX MOYEN PONDERE -0,615%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,450 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,27%
TAUX MOYEN PONDERE -0,625%
A COMPARER A -0,605%
EN DATE DU 15/03/21
DATE DE REGLEMENT
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