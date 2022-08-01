TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters01/08/2022 à 14:54
PARIS, 1 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,999 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,190 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 41,23%
TAUX MOYEN PONDERE 0,001%
A COMPARER A 0,002%
EN DATE DU 25/07/22
DATE DE REGLEMENT 03/08/22
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,666 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,986 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,190%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,18%
A COMPARER A 0,186%
EN DATE DU 25/07/22
DATE DE REGLEMENT 6188
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,299 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,139 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,460%
% SERVI AU PRIX LIMITE 12,50%
TAUX MOYEN PONDERE 0,453%
A COMPARER A 0,457%
EN DATE DU 25/07/22
DATE DE REGLEMENT
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