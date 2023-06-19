TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters19/06/2023 à 14:55
PARIS, 19 juin (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,698 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,845 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,395%
% SERVI AU PRIX LIMITE 79,55%
TAUX MOYEN PONDERE 3,387%
A COMPARER A 3,323%
EN DATE DU 12/06/23
DATE DE REGLEMENT 21/06/23
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,075 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,499%
A COMPARER A 3,410%
EN DATE DU 12/06/23
DATE DE REGLEMENT 5660
BTF 31 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 475 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,250 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,495%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,485%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,755 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,855 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,605%
A COMPARER A 3,429%
EN DATE DU 12/06/23
DATE DE REGLEMENT
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