TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,865 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,735%
% SERVI AU PRIX LIMITE 86,95%
TAUX MOYEN PONDERE 3,734%
A COMPARER A 3,746%
EN DATE DU 21/05/24
DATE DE REGLEMENT 29/05/24
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,122 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,05%
TAUX MOYEN PONDERE 3,697%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 4563
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,910 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,93%
TAUX MOYEN PONDERE 3,657%
A COMPARER A 3,657%
EN DATE DU 21/05/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,497 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,380 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,505%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,02%
TAUX MOYEN PONDERE 3,503%
A COMPARER A 3,467%
EN DATE DU 21/05/24
DATE DE REGLEMENT
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