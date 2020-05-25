TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•25/05/2020 à 14:54
PARIS, 25 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,998 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,515%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,79%
TAUX MOYEN PONDERE -0,526%
A COMPARER A -0,551%
EN DATE DU 18/05/20
DATE DE REGLEMENT 27/05/20
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 997 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,010 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,560%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,46%
TAUX MOYEN PONDERE -0,564%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 4936
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,194 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,125 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,515%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,63%
TAUX MOYEN PONDERE -0,519%
A COMPARER A -0,519%
EN DATE DU 18/05/20
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,794 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,180 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,515%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,96%
TAUX MOYEN PONDERE -0,517%
A COMPARER A -0,498%
EN DATE DU 18/05/20
DATE DE REGLEMENT
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valeur
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dernier
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var.
|4514.74
|+1.58%
|0.111
|+50.00%
|3.295
|-7.05%
|33.13
|+1.41%
|57.58
|+6.55%
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