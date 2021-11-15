TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters15/11/2021 à 14:53
PARIS, 15 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,998 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,720 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,855%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,35%
TAUX MOYEN PONDERE -0,863%
A COMPARER A -0,782%
EN DATE DU 08/11/21
DATE DE REGLEMENT 17/11/21
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,105 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,795%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,28%
TAUX MOYEN PONDERE -0,80%
A COMPARER A -0,711%
EN DATE DU 08/11/21
DATE DE REGLEMENT 7676
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,397 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,185 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,745%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,75%
TAUX MOYEN PONDERE -0,754%
A COMPARER A -0,675%
EN DATE DU 08/11/21
DATE DE REGLEMENT
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