TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters23/05/2022 à 14:53
PARIS, 23 mai (Reuters) - R├ęsultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,396 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,445 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,595%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,05%
TAUX MOYEN PONDERE -0,603%
A COMPARER A -0,628%
EN DATE DU 16/05/22
DATE DE REGLEMENT 25/05/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,198 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,155 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,395%
% SERVI AU PRIX LIMITE 98,44%
TAUX MOYEN PONDERE -0,40%
A COMPARER A -0,471%
EN DATE DU 16/05/22
DATE DE REGLEMENT 6015
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 999 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,055%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,051%
A COMPARER A -0,147%
EN DATE DU 16/05/22
DATE DE REGLEMENT
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