TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters07/11/2022 à 14:54
PARIS, 7 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,799 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,790 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,310%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,301%
A COMPARER A 1,330%
EN DATE DU 31/10/22
DATE DE REGLEMENT 09/11/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,199 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,710 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,730%
% SERVI AU PRIX LIMITE 87,89%
TAUX MOYEN PONDERE 1,726%
A COMPARER A 1,680%
EN DATE DU 31/10/22
DATE DE REGLEMENT 6011
BTF 39 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,285 MD EUROS
PRIX LIMITE 2,155%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,38%
TAUX MOYEN PONDERE 2,129%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,597 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,555 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,360%
% SERVI AU PRIX LIMITE 47,52%
TAUX MOYEN PONDERE 2,344%
A COMPARER A 2,145%
EN DATE DU 31/10/22
DATE DE REGLEMENT
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